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ЗСУ "накрили" окупантів в Сєвєродонецьку під час наради. У ворога серйозні втрати

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці знищили окупантів, які проводили "нараду" в Палаці культури хіміків, що в Сєвєродонецьку. Ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Нещодавно русня спробувала провести нараду в Будинку хіміків, але щось там "нахімічилы" й почали гинути. Зараз іще детальної інформації в нас немає, але знаємо, що навіть у вікна залітали гранати, снаряди… Потім, можливо, буде більш детальна інформація, дізнаємось, хто саме в них там загинув від тої "хімії" в Будинку хіміків", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, станом на сьогодні втрати російської армії у війні проти України вже перевищили понад 32 тисячі.

Додамо, також стало відомо, що на південному напрямку українські військові ліквідували групу російських десантників.

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