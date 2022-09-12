ВСУ накрыли колонну оккупантов: уничтожено несколько танков и "Солнцепек" (видео)

Вооруженные силы Украины разбили очередную колонну российской военной техники. В результате удара уничтожено несколько танков и система ТОС-1 "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Последствия ударов по российской колонне. Кацапы пыталась убежать от украинской армии, но не удалось. В результате уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек", - говорится в сообщении.

В каком именно регионе был нанесен удар, не сообщается.