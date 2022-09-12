ВСУ накрыли колонну оккупантов: уничтожено несколько танков и "Солнцепек" (видео)

Вооруженные силы Украины разбили очередную колонну российской военной техники. В результате удара уничтожено несколько танков и система ТОС-1 "Солнцепек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Последствия ударов по российской колонне. Кацапы пыталась убежать от украинской армии, но не удалось. В результате уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек", - говорится в сообщении.
В каком именно регионе был нанесен удар, не сообщается.
Напомним, на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян.
Также мы писали, что в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.
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