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ВСУ накрыли колонну оккупантов: уничтожено несколько танков и "Солнцепек" (видео)

Фото: ВСУ накрыли очередную колонну оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины разбили очередную колонну российской военной техники. В результате удара уничтожено несколько танков и система ТОС-1 "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Последствия ударов по российской колонне. Кацапы пыталась убежать от украинской армии, но не удалось. В результате уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек", - говорится в сообщении.

В каком именно регионе был нанесен удар, не сообщается.

Напомним, на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян.

Также мы писали, что в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

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