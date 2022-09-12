ВСУ на юге уничтожили 40 оккупантов и склад с боеприпасами

На южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

ВСУ в ответ нанесли 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов".

По данным ОК "Юг", враг за прошедший день потерял:

40 человек;

4 танка;

4 единицы бронированной техники;

3 самоходных гаубицы "Мста-С";

склад боеприпасов в Каховке.

Напомним, в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

Также ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области российские оккупанты уже второй раз похитили из дома директора местной школы.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

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