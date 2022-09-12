ЗСУ накрили колону окупантів: знищено кілька танків і "Солнцепьок" (відео)

Збройні сили України розбили чергову колону російської військової техніки. В результаті удару знищено кілька танків і система ТОС-1 "Солнцепьок".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
"Наслідки ударів по російській колоні. Кацапи намагалася втекти від української армії, але не вдалося. В результаті знищені кілька танків і важка вогнеметна система ТОС-1 "Солнцепьок", - йдеться в повідомленні.
В якому саме регіоні було завдано удару, не повідомляється.
Нагадаємо, на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян.
Також ми писали, що у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.