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ЗСУ накрили колону окупантів: знищено кілька танків і "Солнцепьок" (відео)

Фото: ЗСУ накрили чергову колону окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України розбили чергову колону російської військової техніки. В результаті удару знищено кілька танків і система ТОС-1 "Солнцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Наслідки ударів по російській колоні. Кацапи намагалася втекти від української армії, але не вдалося. В результаті знищені кілька танків і важка вогнеметна система ТОС-1 "Солнцепьок", - йдеться в повідомленні.

В якому саме регіоні було завдано удару, не повідомляється.

Нагадаємо, на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу і техніку росіян.

Також ми писали, що у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

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