ЗСУ накрили колону окупантів: знищено кілька танків і "Солнцепьок" (відео)

Збройні сили України розбили чергову колону російської військової техніки. В результаті удару знищено кілька танків і система ТОС-1 "Солнцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Наслідки ударів по російській колоні. Кацапи намагалася втекти від української армії, але не вдалося. В результаті знищені кілька танків і важка вогнеметна система ТОС-1 "Солнцепьок", - йдеться в повідомленні.

В якому саме регіоні було завдано удару, не повідомляється.