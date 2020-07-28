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ВСУ могут открывать огонь в ответ и даже выйти из договоренностей, - Резников

Вторник 28 июля 2020 20:18
ВСУ могут открывать огонь в ответ и даже выйти из договоренностей, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Нормы международного права распространяются и на договоренности ТКГ по полному прекращению огня на Донбассе

Согласно новым договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о полном прекращении огня Вооруженные сили Украины не лишены права вести огонь, если речь идет о самозащите. Нормы международного права, а именно статья 51 Устава ООН и статья 40 Гаагской конвенции 1907 года, распространяется на договоренности ТКГ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

При этом он признал, что уже много раз перемирие на Донбассе не соблюдалось.

"Многие критики сегодня утверждают, что было уже не одно перемирие объявлено в течение шести лет, и они не выполнялись и не соблюдались. Да, действительно, это правда. И мы смотрим очень внимательно на то, как будет происходить соблюдение договоренностей, которые были достигнуты в ТКГ на прошлой неделе, и мы понимаем, что это еще одна попытка, еще один шанс дать минским соглашениям сработать", - отметил Резников.

Отметим, что согласно статье 51 Устава ООН любая страна имеет право на самозащиту и самооборону. Статья 40 Гаагской конвенции предполагает, что в случае нарушения перемирия одной из сторон - другая сторона имеет право на выход из перемирия до возобновления боевых действий.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, на внеочередном заседании группы по вопросам безопасности ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе после объявления перемирия.

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