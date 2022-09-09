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ВСУ могут окружить более 10 тысяч российских военных, - Медуза

Фото: ВСУ могут окружить более 10 тысяч российских военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные за несколько дней контрнаступления в Харьковской области смогли освободить от российских оккупантов крупный город - Балаклею. При этом группировка оккупантов, занимающая территорию от Купянска до окраин Славянска (это более 10 тысяч военнослужащих) рискует попасть в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Согласно нескольким сообщениям российских "военкоров", ВСУ продвинулись от Шевченково почти до Купянска, а другая группа - вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

Издание отмечают, что уже появились сообщения, что украинские военные несколько раз переправлялись через Северский Донец и установили контроль над несколькими поселками, которые были взяты российской армией в начале лета.

"Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неясно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа)", - говорится в материале.

Напомним, ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

Кроме того, Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров, которые были оккупированы россиянами. Речь идет о Харьковском и Южнобужском направлениях.

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