ВСУ могут окружить более 10 тысяч российских военных, - Медуза

Согласно нескольким сообщениям российских "военкоров", ВСУ продвинулись от Шевченково почти до Купянска, а другая группа - вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

Издание отмечают, что уже появились сообщения, что украинские военные несколько раз переправлялись через Северский Донец и установили контроль над несколькими поселками, которые были взяты российской армией в начале лета.

"Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неясно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа)", - говорится в материале.

Напомним, ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

Кроме того, Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров, которые были оккупированы россиянами. Речь идет о Харьковском и Южнобужском направлениях.