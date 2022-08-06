ВСУ могли бы спасти Мариуполь, если бы получили HIMARS раньше, - посол Польши

Цихоцкий заявил о том, что не сомневается в победе Украины, если не произойдет "какого-то непонятного поворота", который заставит Запад отказаться от поддержки Киева.

Однако он отметил, что победа Украины, это вопрос времени, масштабов разрушений и жертв.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены безучастно наблюдать за трагедией своих товарищей", - добавил посол.

Посол отметил, что мир должен решить, будет ли он наблюдать за тем, как Украина "истекает кровью", что приведет к долгосрочной нестабильности, или же он "сомкнет ряды" и приложит больше усилий, чтобы ускорить победу Киева.