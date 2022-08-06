ЗСУ могли б врятувати Маріуполь, якби отримали HIMARS раніше, - посол Польщі

Ціхоцький заявив про те, що не сумнівається у перемозі України, якщо не станеться "якогось незрозумілого повороту", який змусить Захід відмовитись від підтримки Києва.

Однак він зауважив, що перемога України, це питання часу, масштабів руйнувань та жертв.

"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольської трагедії могло і не трапитися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів", - додав посол.

Посол зауважив, що світ повинен вирішити, чи він спостерігатиме за тим, як Україна "спливає кров'ю", що призведе до довгострокової нестабільності, аби ж він "зімкне ряди" й докладе більше зусиль, аби прискорити перемогу Києва.