Оккупанты строят планы "восстановления Мариуполя" за 42 года

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Как отмечает разведка "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" разработало план под названием "концепция мастер-плана развития города Мариуполь".

"В нем оккупанты изложили собственное видение будущего украинского города. Ее суть - полная интеграция Мариуполя с так называемой "ДНР", с перспективой присоединения к России", - добавляет разведка.

Оккупанты надеются, что после российской агрессии, уже к 2025 году население Мариуполя "вырастет" до 200 тысяч.

"В дальнейшем в течение нескольких лет, в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура", - пишет разведка.

Также оккупанты посвятили отдельный раздел металлургическому комбинату "Азовсталь". Для него определены несколько сценариев:

заполнение подземной части завода мусором, обустройство парка и создание сельхозугодий;

создание парка и развитие туристско-рекреационных зон.

На реализацию проекта Россия отводит от 8 до 42 лет.

"Расходы - более 60 миллиардов российских рублей", - пишет разведка.