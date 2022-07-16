ВСУ минируют приграничные участки из-за угрозы вторжения со стороны Беларуси

"Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонительных позиций. Отдельно увеличивают количество минно-взрывных заграждений и их плотность на угрожающих направлениях", - сказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

По словам командующего, в настоящее время на всех без исключения участках данной местности обстановка полностью контролируется ВСУ, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов.

Как отметил Наєв, особое внимание уделяется улучшению системы комплексного огневого поражения противника, системам противотанкового огня и противовоздушной обороны.

По его словам, все задействованные в выполнении задач военнослужащие и органы военного управления готовы к адекватному реагированию на угрозы с любого направления.