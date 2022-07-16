RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ мінують прикордонні ділянки через загрозу вторгнення з боку Білорусі

Фото: Україна мінує кордон з Білоруссю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Північній операційній зоні продовжуються заходи з підсилення оборони та вдосконалення рівня захисту кордонів. Ситуація повністю контролюється Збройними силами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках", - сказав командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, на даний час на всіх без виключення ділянках даної місцевості обстановка повністю контролюється ЗСУ, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів.

Як зазначив Наєв, особлива увага приділяється покращенню системи комплексного вогневого ураження противника, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони.

За його словами, всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України щонайменше до 23 липня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь