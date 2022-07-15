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Беларусь продлила военные учения близи границ Украины

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Пятница 15 июля 2022 16:02
Беларусь продлила военные учения близи границ Украины Фото: Беларусь продлила военные учения близи границ Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлены по меньшей мере до 23 июля.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в Telegram.

Военные учения будут проходить на белорусских полигонах:

  • Борисовский (227) до 23 июля;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23 июля;
  • Гожский (под Гродно) до 22 июля;
  • Брестский до 23 июля;
  • Репище (Осиповичи) до 22 июля;
  • Марьина Горка до 23 июля;
  • Лосвидо (под Витебском) до 23 июля;
  • Неман (под Березовкой) до 22 июля;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 22 июля;
  • Чепелево (под Слонимом) до 22 июля;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 22 июля;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 22 июля;
  • Заслоновое (под Лепелем) до 23 июля.

При этом 17 июля будет выходной для всех полигонов, при этом на некоторых учения не будут проходить и 16 июля.

"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям", - говорится в сообщении.

Напомним, диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Запад готовится "напасть" на Россию. Якобы через территорию Беларуси и Украины.

Кроме того, согласно данным Минобороны Украины, Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Вместе с тем в Генштабе не видят ударной группировки на белорусско-украинской границе, которое бы грозило бы наступлением войск Беларуси в ближайшее время.

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