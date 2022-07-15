Беларусь продлила военные учения близи границ Украины
Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлены по меньшей мере до 23 июля.
Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в Telegram.
Военные учения будут проходить на белорусских полигонах:
- Борисовский (227) до 23 июля;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23 июля;
- Гожский (под Гродно) до 22 июля;
- Брестский до 23 июля;
- Репище (Осиповичи) до 22 июля;
- Марьина Горка до 23 июля;
- Лосвидо (под Витебском) до 23 июля;
- Неман (под Березовкой) до 22 июля;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 22 июля;
- Чепелево (под Слонимом) до 22 июля;
- Доманово (под Ивацевичами) до 22 июля;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 22 июля;
- Заслоновое (под Лепелем) до 23 июля.
При этом 17 июля будет выходной для всех полигонов, при этом на некоторых учения не будут проходить и 16 июля.
"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям", - говорится в сообщении.
Напомним, диктатор Александр Лукашенко заявлял, что Запад готовится "напасть" на Россию. Якобы через территорию Беларуси и Украины.
Кроме того, согласно данным Минобороны Украины, Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.
Вместе с тем в Генштабе не видят ударной группировки на белорусско-украинской границе, которое бы грозило бы наступлением войск Беларуси в ближайшее время.