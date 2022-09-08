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ВСУ метко ударили возле Херсона и на Донбассе, уничтожив много техники россиян (список)

Фото: ВСУ метко ударили по позициям россиян возле Херсона и на Донбассе (t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 7 сентября, на Донецком и на Херсонском направлениях морские пехотинцы и артиллеристы нанесли огневые удары по позициям россиян, уничтожив много техники и живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

В частности, украинским артиллеристам удалось уничтожить:

  • 2 танка;
  • 1 реактивную систему залпового огня;
  • 5 самоходных гаубиц "Мста-С";
  • 2 пусковые установки;
  • 1 радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса С-400.

"Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал об освобождении трех населенных пунктов на юге и в Донецкой области.

Добавим, что ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 640 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской авиации. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51 250 солдат.

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ДонбассХерсонская область