Самолеты, вертолеты и 640 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 640 оккупантов (Getty Images)

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской авиации. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51250 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 8 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 51250 (+640) человек ликвидировано;

танков - 2112 (+15);

боевых бронированных машин - 4557 (+37);

артиллерийских систем - 1226 (+32);

РСЗО - 305 (+5);

средства ПВО - 159 (+3);

самолетов - 239 (+2);

вертолетов - 210 (+2);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 884 (+4);

крылатые ракеты - 214 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24);

специальной техники - 110 (+й). Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.