Самолеты, вертолеты и 640 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 640 оккупантов (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали 640 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской авиации. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51250 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 8 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 51250 (+640) человек ликвидировано;
- танков - 2112 (+15);
- боевых бронированных машин - 4557 (+37);
- артиллерийских систем - 1226 (+32);
- РСЗО - 305 (+5);
- средства ПВО - 159 (+3);
- самолетов - 239 (+2);
- вертолетов - 210 (+2);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 884 (+4);
- крылатые ракеты - 214 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3344 (+24);
- специальной техники - 110 (+й).
Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, Вооруженные силы Украины, воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма и отвоевали 400 квадратных километров.
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