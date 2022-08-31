ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков: названы новые потери РФ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47900 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери России на 31 августа ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов и 117 оккупантов.
Кроме того, вчера вечером украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.
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