ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків: названі нові втрати РФ

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47900 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів і 117 окупантів.
Крім того, вчора ввечері українські бійці збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.
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