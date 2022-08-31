ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков: названы новые потери РФ
Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47900 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери России на 31 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 47900 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 1974 (+20);
- боевых бронированных машин - 4312 (+18);
- артиллерийских систем - 1091 (+12);
- РСЗО - 285 (+3);
- средства ПВО - 152 (+1);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 204 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 849 (+2);
- крылатые ракеты - 196 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19);
- специальной техники - 103 (+0).
Напомним, ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов и 117 оккупантов.
Кроме того, вчера вечером украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.
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