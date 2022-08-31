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ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков: названы новые потери РФ

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Среда 31 августа 2022 09:18
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков: названы новые потери РФ Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47900 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери России на 31 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 47900 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 1974 (+20);
  • боевых бронированных машин - 4312 (+18);
  • артиллерийских систем - 1091 (+12);
  • РСЗО - 285 (+3);
  • средства ПВО - 152 (+1);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 204 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 849 (+2);
  • крылатые ракеты - 196 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19);
  • специальной техники - 103 (+0).

Напомним, ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов и 117 оккупантов.

Кроме того, вчера вечером украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

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