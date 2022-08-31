ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков: названы новые потери РФ

Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и 20 танков (Getty Images)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47900 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.