ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків: названі нові втрати РФ
Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47900 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 1974 (+20);
- бойових броньованих машин - 4312 (+18);
- артилерійських систем - 1091 (+12);
- РСЗВ - 285 (+3);
- засоби ППО - 152 (+1);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 204 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
- спеціальної техніки - 103 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів і 117 окупантів.
Крім того, вчора ввечері українські бійці збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.