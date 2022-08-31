ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків: названі нові втрати РФ

Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків (Getty Images)

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47900 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.