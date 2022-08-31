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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків: названі нові втрати РФ

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Середа 31 серпня 2022 09:18
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків: названі нові втрати РФ Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і 20 танків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47900 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 31 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 47900 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 1974 (+20);
  • бойових броньованих машин - 4312 (+18);
  • артилерійських систем - 1091 (+12);
  • РСЗВ - 285 (+3);
  • засоби ППО - 152 (+1);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 204 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 849 (+2);
  • крилаті ракети - 196 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19);
  • спеціальної техніки - 103 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили чотири склади боєприпасів і 117 окупантів.

Крім того, вчора ввечері українські бійці збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.

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