ВСУ ликвидировали еще 230 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36200 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 4 июля ориентировочно составили:
Напомним, в Николаевской области украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов.
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