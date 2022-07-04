ЗСУ ліквідували ще 230 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

За минулу добу українські військові ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36200 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 4 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Миколаївській області українська авіація завдала ударів по складах боєприпасів окупантів.
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