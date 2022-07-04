Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов противника в Николаевской области, - ОК "Юг"

Украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов в Баштанском и Снегиревском районах Николаевской области. Есть подтверждение ликвидации одного склада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды за день атаковал позиции ВСУ в районе административной границы Херсонской и Николаевской областей. Потерь нет.

Пытаясь разведать позиции украинской армии в Херсонской области, войска РФ запустили беспилотник «Орлан-10», который силами расчета переносного ЗРК был сбит.

За сутки подтвержденные потери противника составили 47 солдат и офицеров, две самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также три единицы бронированной техники.