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Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов противника в Николаевской области, - ОК "Юг"

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 июля 2022 02:43
Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов противника в Николаевской области, - ОК "Юг" Фото: украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов противника (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов в Баштанском и Снегиревском районах Николаевской области. Есть подтверждение ликвидации одного склада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды за день атаковал позиции ВСУ в районе административной границы Херсонской и Николаевской областей. Потерь нет.

Пытаясь разведать позиции украинской армии в Херсонской области, войска РФ запустили беспилотник «Орлан-10», который силами расчета переносного ЗРК был сбит.

За сутки подтвержденные потери противника составили 47 солдат и офицеров, две самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также три единицы бронированной техники.

Напомним, сегодня, 3 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска, таким образом оставив последний крупный город, который украинская сторона удерживала в Луганской области.

При этом Зеленский заверил, что украинские войска вернутся в Лисичанск после того, как получат достаточные объемы вооружений. Отступление он объяснил тем, что командование отводит бойцов с направлений, где противник имеет большое огневое преимущество.

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