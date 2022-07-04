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ВСУ ликвидировали еще 230 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 09:11
ВСУ ликвидировали еще 230 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине Фото: ВСУ ликвидировали уже 36 200 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36200 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 4 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано;
  • танков - 1589 (+5);
  • боевых бронированных машин - 3754 (+10);
  • артиллерийских систем - 804 (+3);
  • РСЗО - 246 (+0) ;
  • средства ПВО - 105 (+0);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4);
  • крылатые ракеты - 144 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11);
  • специальная техника - 65 (+1).

Напомним, в Николаевской области украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов.

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