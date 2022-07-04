ВСУ ликвидировали еще 230 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине
Фото: ВСУ ликвидировали уже 36 200 оккупантов (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36200 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 4 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано;
- танков - 1589 (+5);
- боевых бронированных машин - 3754 (+10);
- артиллерийских систем - 804 (+3);
- РСЗО - 246 (+0) ;
- средства ПВО - 105 (+0);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4);
- крылатые ракеты - 144 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11);
- специальная техника - 65 (+1).
Напомним, в Николаевской области украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов.
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