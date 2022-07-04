ЗСУ ліквідували ще 230 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: ЗСУ ліквідували вже 36 200 окупантів (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36200 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 4 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано;
- танків - 1589 (+5);
- бойових броньованих машин - 3754 (+10);
- артилерійських систем - 804 (+3);
- РСЗВ - 246 (+0) ;
- засоби ППО - 105 (+0);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4);
- крилаті ракети - 144 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11);
- спеціальна техніка - 65 (+1).
Нагадаємо, у Миколаївській області українська авіація завдала ударів по складах боєприпасів окупантів.
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