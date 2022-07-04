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ЗСУ ліквідували ще 230 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 09:11
ЗСУ ліквідували ще 230 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ ліквідували вже 36 200 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36200 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 4 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36200 (+230) осіб ліквідовано;
  • танків - 1589 (+5);
  • бойових броньованих машин - 3754 (+10);
  • артилерійських систем - 804 (+3);
  • РСЗВ - 246 (+0) ;
  • засоби ППО - 105 (+0);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4);
  • крилаті ракети - 144 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11);
  • спеціальна техніка - 65 (+1).

Нагадаємо, у Миколаївській області українська авіація завдала ударів по складах боєприпасів окупантів.

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