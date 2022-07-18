ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутовском направлении.
Общие боевые потери России на 18 июля ориентировочно составили:
Напомним, в Херсонской области ВСУ нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставок боекомплекта и скоплению живой силы врага.
Кроме того, украинские военные днем ранее уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.