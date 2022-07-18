ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 18 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та скупченню живої сили ворога.
Крім того, українські військові днем раніше знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.