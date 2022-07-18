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ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

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Понеділок 18 липня 2022 09:09
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні Фото: окупанти втратили ще 150 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 18 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1687 (+3);
  • бойових броньованих машин - 3886 (+7);
  • артилерійських систем - 849 (+3);
  • РСЗВ - 248 (+0);
  • засоби ППО - 113 (+3);
  • літаків - 220 (+0);
  • вертольотів - 188 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 690 (+2);
  • крилаті ракети - 166 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7);
  • спеціальної техніки - 70 (+2).

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та скупченню живої сили ворога.

Крім того, українські військові днем раніше знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.

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