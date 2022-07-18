ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: окупанти втратили ще 150 військових (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 18 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1687 (+3);
- бойових броньованих машин - 3886 (+7);
- артилерійських систем - 849 (+3);
- РСЗВ - 248 (+0);
- засоби ППО - 113 (+3);
- літаків - 220 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 690 (+2);
- крилаті ракети - 166 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7);
- спеціальної техніки - 70 (+2).
Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та скупченню живої сили ворога.
Крім того, українські військові днем раніше знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами ворога в Лазурному Херсонської області.