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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ

Фото: за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 650 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Авдеевском и Бахмутовском направлениях.

Общие боевые потери России на 7 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1602 (+2);
  • боевых бронированных машин - 3797 (+8);
  • артиллерийских систем - 815 (+3);
  • РСЗО - 247 (+0) ;
  • средства ПВО - 107 (+0);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 187 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 667 (+3);
  • крылатые ракеты - 155 (+2);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17);
  • специальной техники - 66 (+1).

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России достигают до 115 тысяч убитыми и ранеными.

Кроме того, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях.

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