ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 650 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

У Генштабі повідомили, що за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Авдіївському та Бахмутівському напрямках.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.

Крім того, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.

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