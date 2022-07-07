ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 650 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
У Генштабі повідомили, що за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Авдіївському та Бахмутівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 7 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати Росії сягають до 115 тисяч убитими і пораненими.
Крім того, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях.
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