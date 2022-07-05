ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названи новые потери России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на е июля ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.
Кроме того, украинские войска ударили по военному складу россиян в оккупированном Снежном.
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