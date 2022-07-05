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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названи новые потери России

Фото: российские военные за сутки потеряли еще 150 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на е июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1594 (+5);
  • боевых бронированных машин - 3772 (+18);
  • артиллерийских систем - 806 (+2);
  • РСЗО - 247 (+1) ;
  • средства ПВО - 105 (+0);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2);
  • крылатые ракеты - 144 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5);
  • специальной техники - 65 (+0).

Напомним, ВСУ ударили по нескольким складам в российском тылу на оккупированном Донбассе.

Кроме того, украинские войска ударили по военному складу россиян в оккупированном Снежном.

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