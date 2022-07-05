ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названо нові втрати Росії

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36350 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на е липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по декількох складах в російському тилу на окупованому Донбасі.
Крім того, українські війська вдарили по військовому складу росіян в окупованому Сніжному.
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