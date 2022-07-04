Уничтожение боеприпасов боевиков "ДНР" в Снежном: ВСУ показали видео пожара

В понедельник, 4 июля в оккупированном Снежном Донецкой области загорелся склад боеприпасов боевиков так называемой ДНР. ВСУ показали, как пылал состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео , опубликованное в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Фаер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области.

Также ранее украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов в Баштанском и Снегиревском районах Николаевской области. Есть подтверждение ликвидации одного склада.

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