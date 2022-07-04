Уничтожение боеприпасов боевиков "ДНР" в Снежном: ВСУ показали видео пожара
ВСУ показали видео пожара после уничтожения склада с боеприпасами в Снежном (фото: иллюстрация/pixabay.com)
В понедельник, 4 июля в оккупированном Снежном Донецкой области загорелся склад боеприпасов боевиков так называемой ДНР. ВСУ показали, как пылал состав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
"Фаер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области.
Также ранее украинская авиация нанесла удары по складам боеприпасов оккупантов в Баштанском и Снегиревском районах Николаевской области. Есть подтверждение ликвидации одного склада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.