ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В ведомстве заявили, что наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 11 июля ориентировочно составили:
Напомним, накануне украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.
Кроме того, ранее стали известны российские потери в результате вчерашних ударов Вооруженных сил Украины под Херсоном.