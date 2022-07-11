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ВСУ ликвидировали еще 100 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине

Фото: оккупанты потеряли еще 100 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 100 российских оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 37400 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В ведомстве заявили, что наибольшие потери российские войска понесли на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери оккупантов на 11 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37400 (+100) человек ликвидировано;
  • танков - 1645 (+4);
  • боевых бронированных машин - 3828 (+5);
  • артиллерийских систем - 838 (+4);
  • РСЗО - 247 (+0);
  • средства ПВО - 109 (+1);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 188 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 676 (+0);
  • крылатые ракеты - 155 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2);
  • специальной техники - 66 (+0).

Напомним, накануне украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Кроме того, ранее стали известны российские потери в результате вчерашних ударов Вооруженных сил Украины под Херсоном.

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