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ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

Фото: окупанти втратили ще 100 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 100 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 37400 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві заявили, що найбільших втрат російські війська зазнали на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати окупантів на 11 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків - 1645 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3828 (+5);
  • артилерійських систем - 838 (+4);
  • РСЗВ - 247 (+0);
  • засоби ППО - 109 (+1);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 188 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 676 (+0);
  • крилаті ракети - 155 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2);
  • спеціальної техніки - 66 (+0).

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

Крім того, раніше стали відомі російські втрати в результаті вчорашніх ударів Збройних сил України під Херсоном.

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