ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 100 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 37400 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
У відомстві заявили, що найбільших втрат російські війська зазнали на Авдіївському напрямку.
Загальні бойові втрати окупантів на 11 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.
Крім того, раніше стали відомі російські втрати в результаті вчорашніх ударів Збройних сил України під Херсоном.