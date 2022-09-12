ВСУ ликвидировали почти 53 тысячи оккупантов, - Генштаб
За минувшие сутки, 11 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52950 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 12 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 52950 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 2168 (+14);
- боевых бронированных машин - 4640 (+23);
- артиллерийских систем - 1269 (+6);
- РСЗО - 311 (+0);
- средства ПВО - 162 (+0);
- самолетов - 243 (+1);
- вертолетов - 213 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 903 (+1);
- крылатые ракеты - 216 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3463 (+18);
- специальной техники - 117 (+0).
Напомним, на южных рубежах ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения, станцию РЭБ, живую силу и технику оккупантов.
Кроме того, ВСУ разбили очередную колонну российской военной техники.
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