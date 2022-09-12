ВСУ ликвидировали почти 53 тысячи оккупантов, - Генштаб

За минувшие сутки, 11 сентября, украинские военные ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52950 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.