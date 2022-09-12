ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів, - Генштаб
За минулу добу, 11 вересня, українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52950 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 2168 (+14);
- бойових броньованих машин - 4640 (+23);
- артилерійських систем - 1269 (+6);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 162 (+0);
- літаків - 243 (+1);
- гелікоптерів - 213 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);
- крилаті ракети - 216 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);
- спеціальної техніки - 117 (+0).
Нагадаємо, на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу та техніку окупантів.
Крім того, ЗСУ розбили чергову колону російської військової техніки.
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