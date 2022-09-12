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ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів, - Генштаб

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Понеділок 12 вересня 2022 09:55
ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу, 11 вересня, українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52950 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 12 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 52950 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 2168 (+14);
  • бойових броньованих машин - 4640 (+23);
  • артилерійських систем - 1269 (+6);
  • РСЗВ - 311 (+0);
  • засоби ППО - 162 (+0);
  • літаків - 243 (+1);
  • гелікоптерів - 213 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 903 (+1);
  • крилаті ракети - 216 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18);
  • спеціальної техніки - 117 (+0).

Нагадаємо, на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу та техніку окупантів.

Крім того, ЗСУ розбили чергову колону російської військової техніки.

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