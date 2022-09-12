ЗСУ ліквідували майже 53 тисячі окупантів, - Генштаб

За минулу добу, 11 вересня, українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52950 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.