ВСУ ликвидировали более 53 тысяч оккупантов: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53300 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 13 сентября ориентировочно составили:
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
Напомним, по данным ISW, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области российские оккупанты не имеют силы для укрепления новой линии фронта.
Кроме того, британская разведка сообщает, что ВСУ разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.
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