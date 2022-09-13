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Аналитики ISW говорят, что РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом

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Вторник 13 сентября 2022 07:45
Аналитики ISW говорят, что РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом Фото: Россия не в состоянии укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

После успешного котрнаступления ВСУ в Харьковской области российские оккупанты не имеют силы для укрепления новой линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако захватчики обеспокоены, что Вооруженные Силы Украины будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, предположительно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, так как считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", - пишут в ISW.

Оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не предоставляет первоочередной важности для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В свою очередь советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Харьковской области российским оккупантам удалось "зацепиться" за реку Оскол вблизи Изюма. Тем не менее, для врага такое развитие событий ничего не значит.

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