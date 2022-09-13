ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів: названі нові втрати Росії

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53300 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 13 вересня орієнтовно склали:
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, за даними ISW, після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту.
Крім того, британська розвідка повідомляє, що ВСУ розбили танкову армію, призначену для оборони Москви.
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