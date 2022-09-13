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ВСУ разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы, - британская разведка

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 08:29
ВСУ разбили танковую армию, предназначенную для обороны Москвы, - британская разведка Фото: наступление ВСУ в Харьковской области выбило 1-ю танковую армию России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Части российских войск, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, принадлежали к 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА), подчиняющейся Западному военному округу (ЗВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 1 ГТА понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не была полностью переформирована до контрнаступления украинских войск в Харькове.

По данным британской разведке, 1-я ГТА была одной из самых престижных армий России, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.

"Поскольку 1 ГТА и другие соединения ЗВО сильно деградировали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, быстрый успех ВСУ будет иметь серьезные последствия для хода войны. Отступление еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.

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