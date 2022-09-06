Контрнаступление ВСУ на юге. Арестович заявил, что РФ за 4 дня потеряла 1500 солдат

ВСУ в конце августа начали контрнаступательные действия на юге Украины. За первые четыре дня Россия потеряла около 1500 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Потери за первые четверо суток операции у российской армии более полутора тысяч убитыми и ранеными. А за это время прошло еще двое суток", - сказал чиновник.

Арестович отметил, что после Высокополья ВСУ освободили еще три населенных пункта, но необходимо дождаться подтверждения из Генштаба.

Оккупантам будет очень тяжело

Он также считает, что в ближайшие недели российской группировке будет тяжело из-за разрушенной логистики.

"Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой землей. Они через паромные переправы как-то пытаются, но это все под огневым контролем очень быстро находится и уничтожается", - добавил советник ОП.