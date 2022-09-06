ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Контрнаступление ВСУ на юге. Арестович заявил, что РФ за 4 дня потеряла 1500 солдат

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 07:50
Контрнаступление ВСУ на юге. Арестович заявил, что РФ за 4 дня потеряла 1500 солдат Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

ВСУ в конце августа начали контрнаступательные действия на юге Украины. За первые четыре дня Россия потеряла около 1500 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Потери за первые четверо суток операции у российской армии более полутора тысяч убитыми и ранеными. А за это время прошло еще двое суток", - сказал чиновник.

Арестович отметил, что после Высокополья ВСУ освободили еще три населенных пункта, но необходимо дождаться подтверждения из Генштаба.

Оккупантам будет очень тяжело

Он также считает, что в ближайшие недели российской группировке будет тяжело из-за разрушенной логистики.

"Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой землей. Они через паромные переправы как-то пытаются, но это все под огневым контролем очень быстро находится и уничтожается", - добавил советник ОП.

Напомним, ВСУ наносят точные удары по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге.

Таким образом наши воины хотят ослабить логистические возможности врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России