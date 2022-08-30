ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47550 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.
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