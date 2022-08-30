ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні за добу знищили до 82 солдатів і 30 одиниць техніки.
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