ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине
Фото: войска РФ только за сутки потеряли 200 военных (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 950 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 16 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1449 (+9),
- боевых бронированных машин - 3545 (+17),
- артиллерийских систем - 729 (+7),
- РСЗО - 233 (+3),
- средства ПВО - 97 (+0),
- самолетов - 213 (+0),
- вертолетов - 179 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 591 (+0),
- крылатые ракеты - 129 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9),
- специальная техника - 55 (+0).
Напомним, в Херсонской области ВСУ разгромили оккупантов с техникой и боеприпасами.
Кроме того, в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.