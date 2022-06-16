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В Херсонской области ВСУ разгромили оккупантов с техникой и боеприпасами, - Арестович

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Ветровое, Четверг 16 июня 2022 01:08
В Херсонской области ВСУ разгромили оккупантов с техникой и боеприпасами, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник руководителя Офиса президента Украины (скриншот видео)
Автор: Артур Родивилов

В поселке Ветровое Херсонской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в Telegram.

В частности, украинские военные разгромили:

  • палатки с личным составом,
  • склад боеприпасов,
  • 5 КамАЗов,
  • 4 гаубицы
  • 1 С-400

"Уцелевших не отмечено", - заявил Арестович.

Напомним, ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что украинские бойцы уже вторую неделю имеют тактические успехи по контрнаступательным действиям в сторону Херсона. По состоянию на 14 июня они находились в 20 километрах от города.

Также мы писали, что в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.

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