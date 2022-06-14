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Три часа пылало и взрывалось. Под Новой Каховкой уничтожили склад российских боеприпасов

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 18:17
Три часа пылало и взрывалось. Под Новой Каховкой уничтожили склад российских боеприпасов Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Пожар до сих пор продолжается, правда уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить, потому что есть угроза получить ранения.Три часа пылало и взрывалось. Под Новой Каховкой уничтожили склад российских боеприпасов

Напомним, в ходе контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили поселок Таврический.

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