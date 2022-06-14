Три часа пылало и взрывалось. Под Новой Каховкой уничтожили склад российских боеприпасов
Фото: украинские военные (gettyimages)
В пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов. Около трех часов пылало и взрывалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
Пожар до сих пор продолжается, правда уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить, потому что есть угроза получить ранения.
Напомним, в ходе контрнаступления в Херсонской области украинские войска освободили поселок Таврический.
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