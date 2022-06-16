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ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні

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Київ, Четвер 16 червня 2022 09:42
ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні Фото: війська РФ тільки за добу втратили 200 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 950 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати окупантів на 16 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1449 (+9),
  • бойових броньованих машин - 3545 (+17),
  • артилерійських систем - 729 (+7),
  • РСЗВ - 233 (+3),
  • засоби ППО - 97 (+0),
  • літаків - 213 (+0),
  • вертольотів - 179 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
  • крилаті ракети - 129 (+0),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2494 (+9),
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ розгромили окупантів з технікою і боєприпасами.

Крім того, у передмісті Нової Каховки українські військові потрапили до складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.

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