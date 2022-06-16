ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: війська РФ тільки за добу втратили 200 військових (Getty Images)
Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 950 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати окупантів на 16 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 32 950 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1449 (+9),
- бойових броньованих машин - 3545 (+17),
- артилерійських систем - 729 (+7),
- РСЗВ - 233 (+3),
- засоби ППО - 97 (+0),
- літаків - 213 (+0),
- вертольотів - 179 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+0),
- крилаті ракети - 129 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2494 (+9),
- спеціальна техніка - 55 (+0).
Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ розгромили окупантів з технікою і боєприпасами.
Крім того, у передмісті Нової Каховки українські військові потрапили до складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.