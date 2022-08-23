ЗСУ ліквідували 150 окупантів і систему ППО: названі нові втрати РФ в Україні

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45550 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 військових країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.