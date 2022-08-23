ЗСУ ліквідували 150 окупантів і систему ППО: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45550 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 військових країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 23 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1921 (+2);
- бойових броньованих машин - 4238 (+8);
- артилерійських систем - 1033 (+1);
- РСЗВ - 266 (+0);
- засоби ППО - 146 (+1);
- літаків - 234 (+0);
- вертольотів - 198 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 817 (+2);
- крилаті ракети - 195 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1);
- спеціальної техніки - 99 (+0).
Нагадавши, українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці.
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