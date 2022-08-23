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ЗСУ ліквідували 150 окупантів і систему ППО: названі нові втрати РФ в Україні

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Вівторок 23 серпня 2022 09:06
ЗСУ ліквідували 150 окупантів і систему ППО: названі нові втрати РФ в Україні Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45550 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 військових країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 23 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1921 (+2);
  • бойових броньованих машин - 4238 (+8);
  • артилерійських систем - 1033 (+1);
  • РСЗВ - 266 (+0);
  • засоби ППО - 146 (+1);
  • літаків - 234 (+0);
  • вертольотів - 198 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 817 (+2);
  • крилаті ракети - 195 (+1);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1);
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Нагадавши, українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці.

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