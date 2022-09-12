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ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ, - Welt

Фото: ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные в ходе контрнаступления на востоке взяли в плен высокопоставленных российских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По информации издания, во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты часто бросали свои танки, грузовики и тонны боеприпасов.

В Welt отмечают, что в ходе контрнаступательных действий украинскими военными был пополнен обменный фонд, а именно, тысячи россиян попали в плен, среди них также есть "высокопоставленные офицеры".

Напомним, ранее стало известно, что, в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен был захвачен подполковник российской армии.

Также мы писали, что 5 августа военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен группу оккупантов, среди которых был офицер.

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