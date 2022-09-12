ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ, - Welt

Украинские военные в ходе контрнаступления на востоке взяли в плен высокопоставленных российских офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По информации издания, во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты часто бросали свои танки, грузовики и тонны боеприпасов.

В Welt отмечают, что в ходе контрнаступательных действий украинскими военными был пополнен обменный фонд, а именно, тысячи россиян попали в плен, среди них также есть "высокопоставленные офицеры".