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ВСУ – о контрдиверсионных рейдах в Николаеве: заведено 20 дел, есть задержанные

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Киев, Вторник 09 августа 2022 05:52
ВСУ – о контрдиверсионных рейдах в Николаеве: заведено 20 дел, есть задержанные Фото: ВСУ и полиция в Николаеве задержали пять человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате контрдиверсионных мероприятий, проведенных в течение выходных в Николаеве, заведено около 20 производств, задержано пять находящихся в розыске человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также украинские военные совместно с полицией выявили оборудование, регистрировавшее фейковые учетные записи.

В Одесской области полиция также выявляет собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны. Все фигуранты указанных событий переданы в компетентные органы реагирования.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за время комендантского часа разные правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств.

Ранее Ким заявлял, что российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.

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