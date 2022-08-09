ВСУ – о контрдиверсионных рейдах в Николаеве: заведено 20 дел, есть задержанные
В результате контрдиверсионных мероприятий, проведенных в течение выходных в Николаеве, заведено около 20 производств, задержано пять находящихся в розыске человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также украинские военные совместно с полицией выявили оборудование, регистрировавшее фейковые учетные записи.
В Одесской области полиция также выявляет собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны. Все фигуранты указанных событий переданы в компетентные органы реагирования.
Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что за время комендантского часа разные правоохранительные органы зарегистрировали около 20 производств.
Ранее Ким заявлял, что российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.
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