ВСУ – о контрдиверсионных рейдах в Николаеве: заведено 20 дел, есть задержанные

Фото: ВСУ и полиция в Николаеве задержали пять человек (Getty Images)

В результате контрдиверсионных мероприятий, проведенных в течение выходных в Николаеве, заведено около 20 производств, задержано пять находящихся в розыске человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также украинские военные совместно с полицией выявили оборудование, регистрировавшее фейковые учетные записи. В Одесской области полиция также выявляет собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны. Все фигуранты указанных событий переданы в компетентные органы реагирования.