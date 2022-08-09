ВСУ - про контрдиверсійні рейди в Миколаєві: заведено 20 справ, є затримані

Фото: ВСУ і поліція у Миколаєві затримали п'ять осіб (Getty Images)

В результаті контрдиверсійних заходів, проведених впродовж вихідних в Миколаєві, заведено близько 20 виробництв, затримано п'ять осіб, що знаходяться в розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також українські військові спільно з поліцією виявили обладнання, що реєструвало фейкові облікові записи. В Одеській області поліція також виявляє збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд і переміщень підрозділів Сил оборони. Усі фігуранти вказаних подій передані до компетентних органів реагування.