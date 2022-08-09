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ВСУ - про контрдиверсійні рейди в Миколаєві: заведено 20 справ, є затримані

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 05:52
ВСУ - про контрдиверсійні рейди в Миколаєві: заведено 20 справ, є затримані Фото: ВСУ і поліція у Миколаєві затримали п'ять осіб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результаті контрдиверсійних заходів, проведених впродовж вихідних в Миколаєві, заведено близько 20 виробництв, затримано п'ять осіб, що знаходяться в розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також українські військові спільно з поліцією виявили обладнання, що реєструвало фейкові облікові записи.

В Одеській області поліція також виявляє збирачів інформації про розташування стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд і переміщень підрозділів Сил оборони. Усі фігуранти вказаних подій передані до компетентних органів реагування.

Нагадаємо, раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що за час комендантської години різні правоохоронні органи зареєстрували близько 20 проваджень.

Раніше Кім заявляв, що російським окупантам в найближчі місяці точно не вдасться захопити Миколаїв. Місто знаходиться під надійним захистом українських військових.

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